Atomulykke i 2011 har åbnet Japans øjne for grøn energi

Japan blev for præcis ti år siden ramt af en tredobbelt katastrofe, som efterfølgende har medført et ændret syn på vedvarende energi.

Rystelserne var så voldsomme, at det udløste en tsunami, og de enorme vandmasser fik strømmen til at gå på et atomkraftværk i Fukushima, hvorefter tre reaktorer nedsmeltede.

Før ulykken, som var den største på et atomkraftværk siden Tjernobyl-katastrofen i Sovjetunionen i 1986, var grøn energi fra vindmøller eller solceller, ikke noget der optog hverken politikere eller befolkningen synderligt. Atomkraftværker var vejen frem.

Men det har ændret sig, skriver Japan Times. Atomkraft udgør nu kun en lille del af Japans elnet.

- Vedvarende energi i Japan er ikke længere noget, der befinder sig i udkanten af den offentlige debat. I stedet er det blevet en integreret del af regeringens politik, virksomhedsstrategier og offentlig interesse i at realisere økonomiske såvel som miljømæssige mål, skriver avisen.

Grønne kilder til at producere strøm som vind, sol, vandkraft, biomasse og geotermisk energi indtager alle en rolle i Japans bestræbelse på at blive udledningsneutral inden 2050.

- Vedvarende energi vil blive indført i størst mulig grad, sagde Japans premierminister, Yoshihide Suga, i januar.

Han tilføjede, at regeringen blandt andet har til hensigt at satse yderligere på havvindmølleparker.

Cirka en måned inden Sugas udtalelser om offshorevind var topfolk fra regeringen og virksomhedsledere på et møde blevet enige om at fastsætte en klar målsætning: Inden 2030 skal havvindmølleparker generere elektricitet svarende til ti gigawatt. Næste trin er et sted mellem 30 og 45 gigawatt i 2040.

Det svarer til den energi, der genereres af mellem 30 og 45 atomreaktorer.

- Aktuelt har kun ni reaktorer fået officielt godkendelse til at genstarte, men kun fire var faktisk i drift i februar, skriver Japan Times.

I 2010 - året inden katastrofen - stod vedvarende energikilder for 9,5 procent af Japans strømforsyning. I 2019 var det vokset til 18 procent.

Under regeringens nuværende langsigtede strategi skal vedvarende energi udgøre 22-24 procent af nationens energiforsyning i 2030.