Atommagters ambassadører boykotter Nobels fredsfest i Oslo

Ambassadører for USA, Storbritannien og Frankrig boykotter uddelingen af prisen, som i år går til Den Internationale Kampagne for Afskaffelse af Atomvåben (Ican), skriver NRK.

Når Nobels fredspris om knap to uger uddeles ved en ceremoni i Oslo, sker det under stille protest fra mindst tre store lande, som alle har atomvåben.

Protesten skyldes netop modtageren af den ellers så bredt anerkendte og ærefulde pris.

- Vi vil markere vort forbehold, når det gælder Icans projekt. Det vil sige forbuddet mod atomvåben og FN-traktaten, siger Véronique Minassian, som er rådgiver ved Frankrigs ambassade i Norge, til det norske medie.

De tre atommager har ifølge NRK i ugerne før prisfesten koordineret deres modstand mod arrangementet.

Ican modtager fredsprisen for organisationens arbejde for at belyse "de katastrofale humanitære konsekvenser af enhver brug af atomvåben" og for en "banebrydende indsats for få en traktat om forbud mod sådanne våben".

Sådan skrev komitéen, der vælger modtageren af prisen, i begrundelsen.

Med den seneste udvikling i Nordkorea, hvor militæret har affyret flere testmissiler, der ifølge landets leder, Kim Jung-un, kan ramme USA med atomvåben, synes uddelingen af årets fredspris meget aktuel.

Senest har USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, onsdag aften i FN's Sikkerhedsråd slået fast, at ingen må være i tvivl om, at Nordkorea vil blive udslettet, hvis det kommer til en krig mellem de to lande.

Trods de stigende spændinger vil USA's ambassadør i Norge boykotte prisfesten.

- Vi mener, det rigtige er, at vi ikke er repræsenteret på højeste niveau. Men på niveau to, oplyser USA's ambassade til NRK.

USA's repræsentation i Oslo understreger, at landet deler "målet om nedrustning".

- Men årets fredspris til Ican for arbejdet med et forbud mod atomvåben kommer i en tid, da faren for spredning af atomvåben øges. USA støtter det ikke. Og USA vil ikke underskrive forbuddet, melder ambassaden.

Storbritannien bekræfter over for det norske medie, at landet ikke sender ambassadøren.