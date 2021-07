Atommagter i ny dialog om våbenkontrol

USA og Rusland strides om blandt andet hackerangreb, indblanding i valg, konflikten i Ukraine og fængsling af russiske oppositionspolitikere.

Men våbenkontrol er et af de områder, hvor de ser ud til at være indstillet på at samarbejde.

De to lande mødtes onsdag for at tale om såkaldt strategisk stabilitet. Det er første gang i knap et år, at det emne er på dagsordenen mellem dem.

Mødet i Genève mellem USA's viceudenrigsminister Wendy Sherman og hendes russiske kollega Sergej Rjabkov foregik bag lukkede døre.

- Hvad angår stemningen på mødet vil jeg betegne det som meget nede på jorden, meget forretningsmæssigt, meget fokuseret, sagde Rjabkov efter mødet.

Talsmand Ned Price fra USA's udenrigsministerium kalder mødet "professionelt og indholdsrigt".

- Vi er fortsat forpligtet til, selv i perioder med spænding, at sikre forudsigelighed og reducere risikoen for væbnet konflikt og truslen om atomkrig, siger Ned Price ifølge nyhedsbureauet AFP.

En kilde i ministeriet siger, at onsdagens møde var "meget vidtrækkende" og ikke særligt specifikt. Men nu skal arbejdsgrupper se på, præcis hvor der er enighed mellem de to lande.

- Netop på dette område er begge sider interesserede i at samarbejde. Ingen af dem har lyst og råd til et stort våbenkapløb, siger Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

Det er det andet forsøg på to måneder, som USA og Rusland gør på at bedre det anspændte forhold mellem hinanden.

Første forsøg var i juni, hvor den russiske præsident, Vladimir Putin, mødtes med sin amerikanske kollega, Joe Biden. Trods mange uenigheder beskrev begge deres første personlige møde som "produktivt".

- Det lader til, at man kan arbejde sammen med Biden-administrationen, siger Andrej Baklitskij, seniorforsker ved Centre for Advanced American Studies i Moskva, ifølge AFP.

Både USA og Rusland forstår nødvendigheden af at nå til enighed om våbenkontrol, siger en unavngiven højtstående embedsmand fra USA's udenrigsministerium.

- Vi ved, at vi som den største atommagt har et ansvar for at forbedre den strategiske stabilitet, siger kilden til nyhedsbureauet Reuters.

Strid mellem de to parter har i de seneste år ført til, at flere aftaler om våbenkontrol, der blev indgået under eller lige efter den kolde krig, er skrottet.

Onsdagens møde var det første i en række planlagte møder mellem viceudenrigsministre og højtstående embedsmænd.

I starten foregår det på et teknisk og politisk niveau, forklarer Flemming Splidsboel Hansen.

- Men forhandlingerne kan vokse i betydning, og til sidst kan det ende med en aftale.

Næste møde finder efter planen sted i september.