Asylsøger mistænkt for drab på pige er tilbage på tysk jord

En irakisk asylsøger, der har været eftersøgt for voldtægt og drab på en 14-årig pige i den tyske by Wiesbaden, er tilbage i Tyskland efter at være blevet anholdt i det nordlige Irak fredag.

Den 20-årige iraker ankom med fly til Tyskland lørdag.

Ifølge irakisk-kurdiske embedsmænd og tyske medier har han indrømmet både voldtægten og drabet på den 14-årige Susanna Maria Feldman. Hun blev meldt savnet 22. maj og fundet begravet i udkanten af Wiesbaden onsdag.

- Jeg er glad for, at den mistænkte er tilbage i Tyskland, siger Horst Seehofer og tilføjer, at han håber, at en retssag vil finde sted "meget hurtigt".

Den 20-årige iraker er mistænkt for at have dræbt 14-årige Susanna Maria Feldman efter at have voldtaget hende i byen Wiesbaden.

Han blev anholdt i Irak fredag. Det skete i kølvandet på et ramaskrig i Tyskland, da det kom frem, at den mistænkte var flygtet ud af landet med sin familie.

Selv om der ikke foreligger en formel udleveringsaftale mellem Irak og Tyskland, blev han sat på et Lufthansa-fly fra Arbil til Frankfurt lørdag.

Sagen har skabt et fornyet pres på kansler Angela Merkels regering over beslutningen om at åbne Tysklands grænser på flygtningekrisens højeste i 2015 og lade mere end en million asylansøgere komme ind i landet.

Lørdag holdt demonstranter på tværs af Tyskland et minuts stilhed for den 14-årige pige. Især i hendes hjemby, Mainz, var mange mødt op.

Fredag oplyste en højtstående embedsmand i den autonome region Kurdistan, at myndighederne arbejdede på højtryk for at få den 20-årige udleveret til Tyskland.

- Under en afhøring har den unge mand, der oprindeligt er fra Kurdistan, indrømmet at have dræbt den tyske pige, sagde politichef i provinsen Dohuk Tariq Ahmad.

- Han fortalte, at de to var venner, men at de havde en uoverensstemmelse. Han dræbte hende, fordi hun truede med at ringe til politiet.

Den 20-årige mand ankom til Tyskland i 2015 sammen med sine forældre og fem søskende.

Han skulle have været deporteret, efter at hans asylansøgning blev afvist i december 2016, men han fik midlertidig opholdstilladelse, mens han ventede på at få sin appelsag afgjort.

Han har flere gange haft problemer med loven i Tyskland, blandt andet i forbindelse med slåskampe, et påstået røveri og besiddelse af en springkniv.

Han er desuden mistænkt for et seksuelt overgreb på en 11-årig pige på det asylcenter, han bor på.