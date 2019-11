Asylansøgere på græske øer venter fire år på sagsbehandling

EU-landene besluttede i 2016 i forlængelse af de voldsomme migrationsstrømme året forinden, at asylansøgere skulle have behandlet deres sag efter en såkaldt "fast-track"-model.

Men processen er ikke så hurtig, som beskrevet i intentionen. Det viser en rapport onsdag fra Den Europæiske Revisionsret (ECA).

Trods øget kapacitet i Grækenland har nogle ansøgere først fået tid til samtale med en sagsbehandler i 2023.

I 2018 var behandlingstiden 215 dage i gennemsnit fra en ansøgning var afleveret, til der faldt en første afgørelse. Mangel på læger, som skal vurdere en ansøgers sårbarhed, er en af flere årsager til den lange behandlingstid.

Situationen i Grækenland er ikke blevet bedre, siden eksperterne fra ECA afsluttede deres arbejde i sommer.

I denne uge har borgmesteren på øen Samos advaret om, at der er risiko for optøjer, hvis der ikke meget snart gøres noget for at reducere antallet af migranter.

Der er over 6000 migranter i lejren, der blev bygget til omkring en tiendedel af den mængde.

I Italien er problemet et lidt andet. Her er der tilstrækkelig kapacitet til at håndtere antallet af tilkomne asylansøgere. Men behandlingstiden for klager er lang. Den er i gennemsnit over fire år for ansøgninger indgivet i 2015.

Målet for EU's medlemslande er, at afviste asylansøgere skal hjemsendes hurtigst muligt. Her halter både Italien og Grækenland efter.

ECA påpeger en række årsager i rapporten: Der mangler systematisk registrering af afgørelser, og samarbejdet med migranternes hjemlande er ikke godt.

Undersøgelsen fra ECA er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse fra 2017 om asylbehandlingen i de samme lande.

Den seneste rapport viser, at EU-Kommissionen har efterlevet cirka halvdelen af de anbefalinger, som revisorerne dengang kom med.

En anbefaling er slet ikke implementeret. Den handler om at sikre en tilpas langvarig udstationering af eksperter, så sagsbehandlingen kan gøres effektiv.

ECA er sat i verden for at undersøge, om EU-borgernes skattekroner bruges effektivt og efter hensigten.