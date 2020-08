Astronauter lander sikkert i havet i vigtig SpaceX-debut

To astronauter, der for to måneder siden blev opsendt med det amerikanske rumfartøj "Crew Dragon" til Den Internationale Rumstation (ISS), er søndag aften dansk tid landet i deres rumkapsel i Den Mexicanske Golf.

Det viser tv-billeder.

- Velkommen tilbage til planeten Jorden, tak for at have fløjet med SpaceX, lød det fra jordkontrollen til de to astronauter.

Det er den første bemandede amerikanske mission ud i rummet, siden rumfærgerne blev pensioneret i 2011.

Efter at rumkapslen nåede ind i Jordens atmosfære, blev seks faldskærme udløst. De fik rumkapslen til at bremse så meget op, at den ramte havets overflade med 24 kilometer i timen.

Rumkapslen slog ned i havet klokken 20.48 dansk tid (14.48 lokal tid).

De to amerikanske astronauter Bob Behnken og Doug Hurley nåede på deres rejse 1024 gange rundt om Jorden.

Rumraketten "Crew Dragon" er lavet af firmaet SpaceX, der er et privat projekt drevet frem af iværksætteren Elon Musk.

SpaceX-fartøjet har tidligere været på rejse til Den Internationale Rumstation, men kun for at aflevere udstyr.

Men nu har SpaceX-projektet bevist, at det er i stand til at få astronauter ud i rummet og bringe dem sikkert hjem igen. Derfor ser det i høj grad ud til, at den amerikanske rumadministration, Nasa, i fremtiden vil gøre brug af det private firmas rumraket.

Ud over at være USA's første bemandede rumfærd, siden rumfærgen "Atlantis" i 2011 tog på sin sidste rejse, så var det også første gang i 45 år, at Nasa-astronauter landede på havet med deres rumkapsel.