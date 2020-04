Sydlys: På dette Nasa-billede fra 10. april ses tydeligt "aurora australis", den sydlige halvkugles modstykke til nordlys, fotograferet fra Den Internationale Rumstation, ISS, på vej hen over Det Indiske Ocean. To amerikanske astronauter og en russisk kosmonaut har netop forladt den betagende udsigt fra rumstationen efter mange måneder og skal nu indstille sig på et forandret liv på Jorden.

Astronauter lander i en forandret verden

Nasa-astronauten Andrew Morgan ankom til ISS i juli. De to øvrige, Jessica Meir fra USA og Oleg Skripotjka fra Rusland, flyttede i september ind på rumstationen knap 400 kilometer over Jorden.

