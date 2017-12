Astrofysiker: Menneskeheden kan lære meget på Månen

Det vurderer astrofysiker ved DTU Michael Linden-Vørnle, efter at USA's præsident, Donald Trump, har beordret rumagenturet Nasa at sende en bemandet mission til Månen.

- Det kan man roligt sige. Vi har været der seks gange for mange år siden. Hvis man forestiller sig, at man skal karakterisere Jorden efter at have besøgt den seks steder i et par timer, så er der meget at komme efter, siger han.

- Der er enormt meget at få ud af Månen. Det handler ikke kun om at undersøge Månen. Det handler om, at vi skal forbedrede os på at bosætte os på Månen og begynde minedrift.

Nasa har fået til opgave af præsidenten at sende amerikanske astronauter til Månen og senere til Mars. Ifølge præsidenten skal rejsen til Månen danne grundlag for rejsen til Mars.

De to rejser har dog ikke en naturlig sammenhæng, forklarer Michael Linden-Vørnle.

- Månen ligger de her 384.000 kilometer fra os. Afstanden til Mars varierer mellem mange millioner kilometer og endnu flere millioner kilometer. Det er rejser af vidt forskellig karakter, siger astrofysikeren.

Det vil der til gengæld være grund til, mener han. Og så kan man godt bruge rejsen som en forberedelse på den længere tur til Mars.

- Månen er ikke en forudsætning for rejsen til Mars. For andre private aktører er Månen ikke den mellemstation. Så skal det være fordi, at man vil Månen separat.

Astrofysikeren har også et tip til rum-entusiaster, der ønsker at holde øje med, om rejserne bliver til noget: Følg bevillingerne.

- Det bliver afgørende, hvor ambitiøs man bliver i forhold til tidsfrister. Hvis Trump er villig til at allokere midler, så er det muligt at komme til Månen og videre til Mars inden for en overskuelig fremtid, siger Michael Linden-Vørnle.