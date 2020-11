AstraZeneca vil undersøge om halv dosis af vaccine virker bedre

Det svensk-britiske medicinalselskab AstraZeneca planlægger at lave et nyt studie med sin coronavaccine.

Det oplyser selskabets administrerende direktør, Pascal Soriot, til Bloomberg News.

Studiet skal undersøge, hvorvidt en lavere dosis af vaccinen beskytter bedre mod coronavirus.

AstraZeneca fremlagde i starten af denne uge foreløbige resultater fra et stort studie, der viste en effekt på 62 procent for forsøgspersoner, som havde fået to skud med vaccinen.

Ved en fejl havde en gruppe af forsøgspersonerne kun fået en halv dosis ved deres første skud af vaccinen, og her var effekten 90 procent. Personerne fik en fuld dosis, da de modtog andet skud af vaccinen. Den samlede effekt af vaccinen på tværs af hele studiet var på 70 procent.

- Nu, hvor vi har fundet frem til, hvad der ligner en højere effekt, skal vi have valideret det, og derfor har vi brug for yderligere et studie, siger Pascal Soriot til Bloomberg News.

Flere forskere har undret sig over, at en lavere dosis har vist højere effekt. Chefen for det amerikanske vaccineprogram, Moncef Slaoui, har påpeget, at den høje effekt på 90 procent var i en gruppe af forsøgspersoner, som var under 55 år.

Det kan have påvirket resultaterne, da nogle vacciner virker lidt dårligere på ældre mennesker, har Moncef Slaoui udtalt til Bloomberg News.

AstraZeneca-topchef Pascal Soriot fortæller, at det formentlig vil blive et internationalt studie, og at det formentlig kommer til at tage kortere tid end det igangværende studie.

Det skyldes ifølge AstraZeneca-topchefen, at der ikke behøves så mange patienter i studiet, fordi man ved, at effekten af vaccinen er høj.

AstraZeneca er sammen med de to selskaber Pfizer og Moderna de selskaber, som er længst fremme i udviklingen af en coronavaccine.

/ritzau/