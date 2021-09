AstraZeneca vil søge om vaccinegodkendelse i USA i år

Administrerende direktør Pascal Soriot siger, at han håber, at vaccinen stadig kan komme til at spille en rolle i USA, selv om processen har taget længere tid end ventet.

Medicinalvirksomheden AstraZeneca forventer at søge om godkendelse til brug af sin covid-19-vaccine i USA senere i år.

Meddelelsen kommer samtidig med offentliggørelsen af virksomhedens kliniske forsøg i USA.

De længe ventede resultater viser, at AstraZenecas covid-19-vaccine har en effektivitet på 74 procent, når det gælder forebyggelse af sygdom. For personer over 65 år er der målt en effektivitet på 83,5 procent.

AstraZeneca er et britisk selskab med hovedkvarter i Cambridge.

Den samlede effektivitet på 74 procent er lavere end de 79 procent, der blev oplyst af lægemiddelproducenten i marts, og som få dage senere blev revideret til 76 procent.

Det skete i kølvandet på en sjælden set offentlig irettesættelse fra sundhedsmyndigheder om, at tallet var baseret på "forældet information".

Det amerikanske studie har undersøgt 26.000 personer i USA, Chile og Peru, som har modtaget to doser af vaccinen, heraf nogle placebo, med omkring en måneds mellemrum. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Ifølge resultaterne var der ingen tilfælde af alvorlig eller kritisk sygdom med covid-19 blandt de flere end 17.600 deltagere, der fik vaccinen.

Blandt de 8500, der fik placebo, var der otte tilfælde af alvorlig eller kritisk sygdom samt to dødsfald.

I vaccinegruppen var der ingen dødsfald.

Vaccineforsker ved det amerikanske Johns Hopkins University i Baltimore Anna Durbin siger om det samlede resultat, at hun er "glædeligt overrasket".

- Vaccinen har også vist sig at være særdeles beskyttende mod alvorlig sygdom og hospitalsindlæggelse, siger Durbin, der har været en del af undersøgelsen.

Ifølge resultaterne er der ikke fundet nogen tilfælde af en sjælden, men alvorlig bivirkning kaldet trombose - også kendt som blodpropper - som er blevet knyttet til AstraZenecas vaccine.