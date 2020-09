AstraZeneca vil inden nytår vide om det har effektiv vaccine

Men vel og mærke hvis det svensk-britiske selskab får tilladelse til at genoptage sine forsøg, der i denne uge blev sat på pause, efter en forsøgsperson blev syg.

AstraZenecas topchef, Pascal Soriot, siger torsdag, at medicinalselskabet inden udgangen af året formentlig vil vide, om dets eksperimentelle vaccine vil kunne beskytte mod covid-19.

AstraZeneca afbrød sine fase 3 forsøg på grund et "uforklarligt symptom" hos en forsøgsperson i Storbritannien, hed det tirsdag. Det er nu konstateret, at det drejer sig om en sjælden rygmarvsbetændelse.

Soriot siger, det er meget almindeligt, at et forsøg med en ny vaccine bliver afbrudt midlertidigt undervejs. Forskellen denne gang er, at hele verden følger med.

WHO har tidligere omtalt AstraZenecas vaccine som en af de mest lovende til at bekæmpe sygdommen covid-19.

EU har hos AstraZeneca købt sig ret til 300 millioner doser af den nye vaccine og med option på yderligere 100 millioner doser til de 27 medlemslande.