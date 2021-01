AstraZeneca tilbyder EU otte millioner vaccinedoser ekstra

Meldingen kommer, efter at britisk-svenske AstraZeneca i sidste uge meddelte, at selskabet kun kunne levere 31 millioner doser til EU-landene i første kvartal.

Aftalen mellem AstraZeneca og EU-Kommissionen lød på 80 millioner doser.

Med yderligere otte millioner doser vil AstraZeneca således kunne levere 39 millioner doser i perioden.

Og det er stadig alt for langt fra målet, lyder svaret fra EU-Kommissionen til AstraZeneca, oplyser en kilde til Reuters.

Forsinkelserne i leveringen har været et stort slag for EU-landenes vaccinationsplaner.

EU's 27 medlemslande halter allerede langt efter lande som Storbritannien, Israel og USA i kapløbet om at få vaccineret befolkningen.

Problemerne med at levere vaccinerne til EU skyldes ifølge AstraZeneca problemer på en fabrik i Belgien.

EU har derfor krævet, at AstraZeneca omdirigerer doser, der bliver produceret på fabrikker i Storbritannien, til unionen.

AstraZenecas topchef, Pascal Soriot, sagde dog i et interview onsdag, at forpligtelserne over for Storbritannien gør det umuligt at levere doserne til EU.

Fredag har EU-Kommissionen formand, Ursula von der Leyen, endnu en gang slået fast, at AstraZeneca er forpligtet af kontrakten til at levere det aftalte antal doser til EU.

Storbritannien har indgået en kontrakt med selskabet på 100 millioner doser. Den blev underskrevet, før EU skrev under på en kontrakt på i alt 300 millioner doser.