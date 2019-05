Assange tager kampen op mod USA's ønske om udlevering

Det siger han over en videoforbindelse ved et indledende retsmøde i London.

WikiLeaks-stifter Julian Assange er klar til at tage kampen op mod de amerikanske myndigheder, der vil have ham udleveret til USA.

47-årige Assange er af USA anklaget for gennem sin organisation WikiLeaks at offentliggøre store mængder fortrolige amerikanske dokumenter.

Torsdagens retsmøde er startskuddet på sagen om USA's krav om udlevering.

Ved retsmødet blev Assange, der sidder i britisk fængsel, spurgt, om han går med til at blive udleveret til de amerikanske myndigheder. Det afviste han.

Michael Snow, der er dommer i sagen, siger, at sagen kommer til at tage "mange måneder". Han har i øvrigt fastlagt 30. maj som datoen for sagens næste indledende retsmøde. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Et mere afgørende retsmøde er blevet fastlagt til 12. juni.

Assange flygtede i juni 2012 til Ecuadors ambassade for at undgå udlevering til Sverige. Her var han efterlyst efter voldtægtsanklager.

Han mener, at sagen i Sverige handlede om at få ham udleveret til USA.

Assange blev onsdag idømt knap et års fængsel for at bryde reglerne for løsladelse mod kaution i forbindelse med sin flugt til Ecuadors ambassade.

Den 11. april blev Assange anholdt på ambassaden af britisk politi. På det tidspunkt havde han opholdt sig på ambassaden i næsten syv år.