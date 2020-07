Assad markerer 20 år ved magten få dage før syrisk valg

Syriens præsident, Bashar al-Assad, kan fredag markere, at han har siddet to årtier på posten. Det sker, blot to dage inden at syrerne går til parlamentsvalg.

Flere partilister har mulighed for at stille op søndag, men ifølge AFP ventes der ikke at være nogen reel opposition.

Assads regerende Baath-parti ventes således at fæstne grebet om magten.

2100 kandidater stiller op i kampen om de 250 sæder i parlamentet. Valget finder kun sted på de omtrent 70 procent af Syriens territorium, der kontrolleres af regeringen.

Efter at være blevet udskudt to gange på grund af Covid-19 er valget endt med at finde sted, få dage efter 20-årsdagen for at Bashar al-Assad overtog præsidentembedet efter sin far.

Tilbage i 2000 var håbet blandt mange, at Syrien ville slippe fri af et undertrykkende styre under Hafez al-Assad, som var skyld i tusindvis af menneskers død og forsvinden, skriver nyhedsbureauet dpa.

Specielt unge syrere var i begyndelsen optimistiske, da den 34-årige Bashar al-Assad afløste sin far.

De troede, at da han havde boet i det liberale land England og var gift med en kvinde, der var vokset op i Storbritannien, så ville tingene blive bedre i Syrien.

Det forklarer Sam Dagher, amerikansk-libanesisk forfatter til bogen "Assad or We Burn the Country" til dpa.

- Syrerne måtte leve stille med de traumer. Så blev Bashar al-Assad præsenteret for dem som en frelser. Han lignede ikke en typisk person fra regimet. Selvfølgelig fik de håb, siger han.

Der blev krævet politiske og økonomiske reformer. Enkelte reformer blev indført, men de blev hurtigt rullet tilbage igen.

Men så begyndte sønnens sikkerhedstjeneste at slå ned på oppositionen, skriver dpa.

I 2011 kogte det over. Da var der udbrudt uroligheder i flere arabiske lande, og nu begyndte det også i Syrien. Demonstranter krævede igen reformer.

Oprøret i Syrien udviklede sig snart til den borgerkrig, der har raset siden da.

Bashar al-Assad har overlevet næsten ti års borgerkrig, men omkostningerne har været store. 380.000 mennesker er døde, millioner er flygtet, og infrastrukturen er smadret.

Det parlament, der vælges søndag, ventes ifølge AFP at godkende en ny forfatning samt kandidaterne til næste års præsidentvalg.

Sidste måned sagde udenrigsminister Walid al-Muallem, at Assad bliver ved magten, så længe "syrerne ønsker, at han skal blive".

Sam Dagher ser dog ifølge dpa regimet som svagt nu.

Bashar al-Assad sidder ifølge forfatteren på Irans og Ruslands nåde, og situationen med de mange internationale aktører er skrøbelig, mener han.