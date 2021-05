Assad får ny periode som præsident ved kritiseret syrisk valg

Syriens præsident, Bashar al-Assad, er blevet genvalgt ved et valg, som både Vesten og oppositionen har kritiseret for ikke at leve op til demokratiske standarder.

De to andre kandidater ved valget fik 1,5 procent og 3,3 procent af stemmerne.

Valgdeltagelsen var ifølge parlamentsformanden på 78 procent.

Valget fandt sted, selv om regeringen deltager i en FN-ledet fredsproces, som lægger op til en ny forfatning, der skal sikre frie og fair valg under overvågning af FN. Det skriver BBC.

Processen lægger også op til, at alle syrere, heriblandt millioner af flygtninge, kan deltage.

Men valget blev kun gennemført i de dele af landet, som kontrolleres af regeringen, og på nogle syriske ambassader, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Tak til alle syrere for deres nationalisme og deres bemærkelsesværdige deltagelse, skriver Assad-kampagnen på sin Facebook-side ifølge Reuters.

- Lad os i morgen begynde arbejdet med at skabe håb og opbygge Syrien for de syriske børn og unges fremtid.

Fejringer med tusindvis af mennesker med syriske flag har fundet sted i løbet af torsdag.

Embedsmænd har ifølge Reuters anonymt fortalt, at myndighederne har organiseret massemøder for at opfordre folk til at stemme, og at sikkerhedsapparatet, som støtter Assads styre, har instrueret statsligt ansatte i at stemme.

Bashar al-Assad har været præsident i Syrien siden 2000, da hans far, den daværende præsident, Hafez al-Assad, døde.

Med genvalget er Assad-familien nu sikret næsten seks årtier på præsidentposten i Syrien.

Syrien afholdt senest valg i 2014 midt under borgerkrigen, hvor Assad vandt med 88 procent af stemmerne.

Borgerkrigen menes at have kostet flere end 388.000 mennesker livet.

I det oprørskontrollerede nordvestlige Syrien, hvor der bor tre millioner mennesker, gik hundredvis af mennesker onsdag på gaden for at protestere mod valget, fortæller en AFP-korrespondent.