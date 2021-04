Dele af den caribiske ø Saint Vincent er fuldstændig uigenkendelige, efter at et vulkanudbrud har begravet flere området i et tykt lag af aske.

Askesky får caribisk tropeø til at ligne vinterlandskab

Dele af øen Saint Vincent er blevet begravet i et tykt lag aske, efter at en vulkan fredag gik i udbrud.

Borgere på den caribiske ø Saint Vincent er lørdag morgen vågnet op til et næsten vinterligt landskab, efter at et vulkanudbrud har begravet dele af øen i et tykt lag aske.

Samtidig hænger en kraftig stank af svovl i luften flere steder.

De bizarre scener skyldes vulkanen La Soufrière, der fredag gik i udbrud for første gang siden 1979.

Vulkanen har de seneste dage sendt enorme askeskyer adskillige kilometer op i atmosfæren, og asken har siden lagt sig i et tæt lag på biler, veje og hjem på øen med over 110.000 indbyggere.

Ifølge nyhedsportalen news784.com er sigtbarheden på den nordlige del af øen ekstremt begrænset flere steder, mens asken mere opleves som en tynd dis af støv i hovedstaden Kingstown på sydsiden af øen.

Asken har også spredt sig 175 kilometer østpå, hvor den er begyndt at påvirke naboøen Barbados.

- Alle barbadiere opfordres til at holde sig indendørs, mens tykke skyer af vulkansk aske bevæger sig gennem atmosfæren, oplyser det caribiske katastrofeberedskab på Twitter.

Vulkanudbruddet har sendt tusindvis af mennesker på flugt. Cirka 16.000 mennesker i området omkring vulkanen er blevet bedt om at evakuere sig.

Der er endnu ingen meldinger om omkomne eller sårede.

Østatens premierminister, Ralph Gonsalves, siger lørdag, at der er blevet lukket for vandet på det meste af øen, og at luftrummet over øen også er blevet lukket på grund af asken.

Han oplyser videre, at omkring 3000 mennesker har tilbragt natten til lørdag på tilflugtscentre, og at regeringen har været i kontakt med andre lande for at bede om hjælp.

Både Guyana og Venezuela har sendt skibe med forsyninger til området.

- Det er et kæmpe arbejde, der står foran os, siger han NBC News.

Fire krydstogtsskibe er også ankommet til øen for at fragte folk væk, og 130 mennesker er allerede blevet transporteret til naboøen Saint Lucia.

Forskere fra Det Vestindiske Universitet vurderer, at vulkanudbruddet kan vare flere uger endnu, og at der kan være endnu større udbrud i vente.

Saint Vincent tilhører øgruppen De Små Antiller. Den ligger langs et langt vulkanbælte i det østlige Caribien.