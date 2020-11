Aserbajdsjan skyder russisk kamphelikopter ned

Aserbajdsjan erkender at have skudt helikopteren ned ved et uheld og undskylder over for Rusland.

Landets udenrigsministerium kalder det en "tragisk hændelse" og understreger, at nedskydningen "ikke var rettet mod" Rusland.

Kamphelikopteren af typen Mi-24 blev skudt ned over den armenske Ararat-provins, der ligger nær grænsen til Aserbajdsjan.

De to lande er i konflikt på grund af udbryderregionen Nagorno-Karabakh.

Kampe om det omstridte område, der ligger i Aserbajdsjan, men som overvejende har armenske indbyggere, brød ud den 27. september.

Konflikten i det sydvestlige Aserbajdsjan har ulmet i over 30 år.

Nagorno-Karabakh er hovedsageligt bosat af armeniere, der løsrev sig med en erklæring i 1991. Løsrivelsen udløste en krig i begyndelsen af 1990'erne.