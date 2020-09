Arrangør: Trump og Biden får ikke lov til at gentage mundhuggeri

Kommissionen for præsidentdebatter (CPD), som er en uafhængig gruppe, der producerer de amerikanske præsidentdebatter på tv, siger onsdag, at den vil ændre formatet for de to sidste møder mellem præsident Donald Trump og den demokratiske udfordrer, Joe Biden.

Det sker efter en katastrofal første debat natten til onsdag rapporterer de amerikanske medier NBC News og Huffington Post.

- Den forrige aftens debat gjorde det klart, at yderligere strukturer bør føjes til formatet for de kommende debatter for at sikre en mere ordentlig diskussion af emnerne, skriver CPD i en erklæring.

Begge kandidater er blevet beskyldt for at tale i munden på hinanden. Navnlig republikanske Trump afbrød konstant Biden, hvilket blev påpeget af ordstyreren fra Fox News, Chris Wallace. Uden at det hjalp.

CPD roser Wallace for hans indsats under den urolige debat.

- Kommissionen er meget taknemmelig for Chris Wallaces professionalisme og evner, som han mødte op med til debatten i går aftes og agter at sikre, at yderligere værktøjer vil blive taget i brug for at opretholde ro og orden i de øvrige debatter, hedder det.

Men det fremgår ikke, om ordstyrerne i de sidste to debatter vil få mulighed for at lukke den ene af kandidaternes mikrofon, mens den anden anden taler, så ingen kan tale i munden på hinanden.