Armensk oppositionsleder forsøger at vinde magt via trusler

Armeniens oppositionsleder beder sine støtter om at gå på gaden for at lægge pres på parlamentet, så de folkevalgte vælger ham som premierminister.

- Jeres opførsel, hvor I har betragtet folks overbærenhed som en svaghed, kan forårsage en tsunami, siger Pashinyan henvendt til Sargsyans republikanske parti, RPA.

Formanden for parlamentet meddelte i sidste uge, at medlemmerne af parlamentet samles til ekstraordinært møde 1. maj for at vælge ny premierminister.

I flere uger har Pashinyan ført an i protester mod regeringen og ekspræsidenten Serzh Sargsyan, som mandag 23. april trak sig som premierminister efter blot en uge på posten.

Sargsyan støttede som præsident i 2015 en forfatningsreform, der gjorde det muligt for ham at blive premierminister, og han lovede dengang, at han ikke ville gå efter posten som regeringsleder.

Det skete alligevel, og det udløste vrede i befolkningen.

Efter dages protester og et bizart tv-møde mellem oppositionslederen og Sargsyan besluttede premierministeren at trække sig.

Han udvandrede fra mødet med Pashinyan, da sidstnævnte iklædt camouflagetøj og forbinding på hånden havde erklæret, at Sargsyan "var færdig".

Pashinyan er den eneste nominerede til posten som premierminister. Men han har brug for støtte fra parlamentet, hvor Sargsyan har flest støtter.