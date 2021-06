Armensk leder erklærer sejr i valg udløst af Karabakh-krise

I meningsmålinger så det ellers ud til, at Pashinyan og Borgerkontrakt ved valget ville stå helt lige med tidligere præsident Robert Kocharyans alliance.

Valget blev udskrevet tidligere end ventet på grund af en politisk krise, som brød ud i kølvandet på en militær konflikt omkring Nagorno-Karabakh-regionen.

Her endte armenske styrker sidste år med at tabe territorie til Aserbajdsjan, hvilket blev set som et stort nederlag i Armenien.

Premierminister Pashinyan har siden været under pres, og demonstranter er hyppigt gået på gaden og har krævet hans afgang.

De har blandt andet været utilfredse med, at han gik med til den fredsaftale, som resulterede i, at Armenien afgav territorie.

Pashinyan selv har beskrevet aftalen som en katastrofe, men mener, at han var nødt til at underskrive den for at undgå yderligere tab - både menneskelige og territoriale.

Der har været 319 uregelmæssigheder ved valget, rapporterer nyhedsbureauet Ria ifølge Reuters med henvisning til anklagemyndigheden.

Landets valgkommission oplyser, at valget i store træk har levet op til juridiske retningslinjer, skriver Reuters.