Armeniens vikarleder lægger op til valg efter politisk kaos

Det skete mandag til stor jubel for mange, som gik på gaden for at fejre, at protesterne havde båret frugt.

Baggrunden for armeniernes vrede er beskyldninger om, at Sarksyan ændrede forfatningen for at blive ved magten. Sarksyan er tidligere præsident i landet.

Oppositionsleder Nikol Pashinyan har ført an i protesterne mod Serzh Sarksyan. Han har opfordret til yderligere protester onsdag.

Pashinyan lægger ikke skjul på, at han ønsker at blive landets kommende premierminister. Han vil fastholde presset på regeringens elite, indtil der sker en reel forandring, har han sagt.

Fungerende premierminister Karen Karapetyan siger onsdag, at hvis folket ønsker Pashinyan som leder, så må folket stemme på ham.