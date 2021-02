Armeniens regeringschef: Hæren forsøger et kup

Han oplyser, at han har fyret forsvarschefen, Onik Gasparyan. Samtidig opfordrer han folk til at gå på gaden.

Armeniens premierminister, Nikol Pashinyan, siger, at der har været et forsøg på et militærkup.

Hæren kræver Pashinyans afgang efter hans håndtering af krigen i enklaven Nagorno-Karabakh.

- Jeg anser erklæringen fra de væbnede styrkers generalstab for et forsøg på et militærkup. Jeg beder alle vore tilhængere om at komme til Republikpladsen lige nu. Det skriver Pashinyan på Facebook.

Det er en henvisning til Republikpladsen i hovedstaden Jerevan.

Det står ikke klart, om hæren er villig til at bruge magt for at afsætte Pashinyan.

Armenien måtte ved afslutningen af den seks uger lange krig sidste år i Nagorno-Karabakh afstå store landområder til nabolandet Aserbajdsjan. Krigen kostede flere tusind mennesker livet.

Nagorno-Karabakh er en enklave i Aserbajdsjan. Den var langt overvejende beboet af etniske armeniere.

Armenien blev blandt andet presset af Rusland - landets vigtigste allierede - til at rømme områder i regionen.

Nagorno-Karabakh har været en alvorlig konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan, siden de to lande fik deres uafhængighed fra Sovjetunionen i starten af 1990'erne.