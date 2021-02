Arktisk storm skaber kaos og massive strømafbrydelser i USA

Myndigheder over hele USA er lige for tiden i alarmberedskab, efter at en vinterstorm på det seneste har skabt kaos i store dele af landet.

Det skriver BBC natten til tirsdag dansk tid.

Vintervejret er usædvanligt, fordi det har medført iskolde vinde, is og sne i områder af USA, der sjældent oplever sådan nogle forhold.

Det gælder blandt andet i sydstaterne Kentucky, Mississippi, Alabama, Oklahoma og Texas.

Her har forholdene skabt strømafbrydelser, trafikkaos og stribevis af aflysninger i flere lufthavne, mens flere kulderekorder også er blevet slået.

USA's Nationale Vejrtjeneste (NWS) siger ifølge BBC, at tjenestens advarsler om vinterstorm nu gælder over 150 millioner amerikanere.

I delstaten Texas godkendte præsident Joe Biden søndag en nødretstilstand erklæret af delstatens guvernør efter massive strømafbrydelser som følge af vejret.

Texas har de seneste dage oplevet nogle af de koldeste temperaturer i mere end 30 år.

Søndag ramte temperaturen flere steder minus 18 grader, hvilket ifølge CBS News betød, at det var koldere i byen Dallas end i Anchorage i Alaska.

I Houston i Texas er byens internationale lufthavn blevet lukket indtil tirsdag. Alene søndag blev der desuden registreret over 120 færdselsuheld i byen.

Mandag nåede det arktiske vejr hele vejen til det nordlige Mexico, hvor mere end fire millioner hjem og forretninger mistede strømmen i morgentimerne.

Om eftermiddagen var det så millioner af mennesker i Texas, der var uden strøm, skriver CNN.

NWS oplyser ifølge BBC, at usædvanlige meteorologiske forhold har tilladt et "arktisk udbrud" at brede sig over store dele af USA fra den canadiske grænse.

I Texas, Oklahoma og Kansas forventes der de næste dage at falde rekordstore mængder sne. Visse steder op til 30 centimeter.

Her opfordrer lokale myndigheder folk til at holde sig inden døre.

Ifølge CNN har mindst 13 mennesker mistet livet i trafikulykker, siden de iskolde temperaturer lagde sig over USA op til weekenden.

Det arktiske vejr forventes at fortsætte de næste par dage.