Arkæologer finder lig af slave og rig mand i asken i Pompeji

Forskerne fandt to skeletter i en villa i en forstad til Pompeji, der blev ramt af udbruddet i år 79. Den ødelagte og delvist begravede by er i dag et af verdens bedst bevarede antikke steder. Omkring fire millioner turister besøgte stedet sidste år.

Arkæologer i Pompeji har rekonstrueret ligene af to mænd, som var ofre for udbruddet i vulkanen Vesuv for næsten 2000 år siden i det sydlige Italien. Det oplyser museumsansvarlige i Rom.

Efter fundet af skeletterne blev knoglerne analyseret, og der blev efterfølgende skabt gipsafstøbninger med en særlig teknik, som genskaber kroppenes form, som den var, da de faldt.

- De to ofre for vulkanudbruddet havde måske søgt tilflugt i forstaden, da de blev skyllet væk af glødende lava omkring klokken ni om morgenen den 25. oktober i år 79, siger Massimo Osanna, som er arkæologisk direktør i Pompeji.

I en erklæring siger den italienske kulturminister, Dario Franceschini, at det nye fund understreger Pompejis status som "et utroligt sted for forskning og arkæologiske studier".

På de to velbevarede lig har det været muligt for forskere at rekonstruere fragmenter af deres tøj.

Den ene af de fundne var en ung mand, som formentligt var tjener eller slave. Han menes at have været iklædt en tunika.

Den anden var mellem 30 og 40 år og menes at have været velhavende. Han var formentlig iført en jakke af uld.

De to skeletter er blevet så godt bevaret, fordi de har ligget under vulkansk aske i et aflukket område.

Ved brug af lasere og computeranimationer har forskere kunnet genskabe afstøbninger af de to mænds jordiske rester.

Udgravningsarbejdet er foretaget i en villa i Civita Giulina, der ligger omkring 700 meter nordvest for Pompeji.

Udgravningsarbejdet har stået på i et godt stykke tid. Forskerne, der fortsætter deres arbejde på stedet, fandt i 2017 resterne af en hest.

Da vulkanudbruddet var ovre, var Pompeji begravet under et fem meter tykt pimpstens- og askelag. En del af byens indbyggere blev foreviget i deres dødsøjeblik, fordi deres kroppe blev indkapslet i en form for cement.

Der er fundet omkring 2000 døde i Pompeji efter vulkanudbruddet. Det anslås, at byen havde omkring 13.000 indbyggere.

Pompeji, som ligger 23 kilometer sydøst for Napoli, er på Unescos liste over verdenskulturarv.