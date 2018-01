Arizonas berygtede sherif vil være senator og støtte Trump

85-årige Arpaio er tidligere beskyldt for at internere fanger under umenneskelige forhold i lejre i Arizonas ørken.

Den tidligere sherif Joe Arpaio, der slap for fængsel, da præsident Donald Trump sidste år benådede ham, oplyser, at han vil forsøge at blive valgt til USA's senat for staten Arizona.

Han var sidste år på nippet til at blive idømt fængsel for ulovlige patruljeringer, hvor immigranter blev passet op og afkrævet at legitimere sig.

Det blev forhindret af Trumps benådning.

Arpaio siger, at han forsøger at vinde pladsen i Senatet, efter at den republikanske senator Jeff Flake fra Arizona har meddelt, at han ikke genopstiller.

- Præsident Trump behøver min hjælp i Senatet, skriver han i en e-mail til sine tilhængere, som han opfordrer til give sig økonomisk støtte.

Arpaio var i 24 år sherif i storbyen Phoenix, inden han i 2016 led et ydmygende nederlag til en næsten ukendt politisergent.

Men først venter der et primærvalg i Det Republikanske Parti i Arizona for at udpege den republikanske senatskandidat. Han skal han formentlig møde Martha McSally.

Han er berygtet for de sagsanlæg mod ham, som hans amt Maricopa har måttet betale enorme summer for at forsvare ham mod. Det er salærer og udgifter, der er løbet op i 141 millioner dollar.

Det har handlet om hans hårdhændede behandling af migranter, fangers dødsfald i hans varetægt og sager om seksuelt misbrug af børn, som hans politikontor har undladt at efterforske.

Han blev internationalt berygtet, da han flyttede fanger ud i telte i ørkenen, hvor temperaturen om sommeren ofte lå omkring 50 grader celsius.

I 2011 gav en domstol ham ordre til at stoppe patruljer rettet mod immigranter. Det ignorerede han i flere år.