Argentinske kvinder får efter årelang kamp ret til abort

Et flertal på 38 mod 29 vedtog den nye lovgivning natten til onsdag, efter en maratondebat som blev indledt tidligere tirsdag aften.

Hidtil har abort kun været tilladt ved graviditeter, som har været et resultat af voldtægt eller i tilfælde, hvor en fødsel kunne bringe kvindens liv i fare.

For to uger siden faldt et lignende lovudspil på målstregen, da et flertal på 38 mod 31 stemte imod.

Initiativet til loven kommer fra landets centrum-venstre præsident, Alberto Fernández, som har ignoreret højlydte protester fra den katolske kirke og konservative grupper.

- Jeg er selv katolik, men jeg må udforme landets love for alle, siger Fernández selv.

Hvert år behandles omkring 38.000 kvinder på hospitaler efter at have været igennem illegale abortindgreb, Siden genindførelsen af demokratiet i Argentina i 1983 er over 3000 døde efter illegale aborter.

Ifølge regeringens opgørelser gennemføres der årligt mellem 370.000 og 520.000 illegale aborter i Argentina.

- Vedtagelsen af en lov, som legaliserer abort i et så stort land som Argentina, styrker kvinders kamp for rettigheder i Latinamerika, siger Jian Pappier fra menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch til Reuters.

Han tor, at der vil ske en dominoeffekt, så fri abort bliver udbredt i en række lande i Latinamerika.

Argentina er pave Frans' fødeland.

Da resultatet af afstemningen i Senatet blev offentliggjort, lød der jubelråb fra tusindvis af mennesker uden for senatsbygningen i Buenos Aires, og en folkemængde viftede med grønne flag og tørklæder, og der blev sendt grøn røg op over området.

Grøn er symbolet på kvindebevægelsen i Latinamerika.

- Vi gjorde det, søstre. Vi skabte historie. Vi gjorde det sammen. Jeg har ikke ord for dette øjeblik, hedder det i et tweet fra Monica Macha, et senatsmedlem fra præsident Alberto Fernández' parti.