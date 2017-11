Argentinsk ubåd er stadig forsvundet trods muligt nødsignal

Og håbet om at finde ubåden ved navn San Juan har søndag aften lidt et knæk. Det har således ikke været muligt for den argentinske flåde at få noget ud af en række nødsignaler, som blev modtaget lørdag morgen.

Det har heller ikke været muligt at bekræfte, at nødsignalerne rent faktisk stammer fra den ubåd, der har været forsvundet siden onsdag.

- Vi har ikke klart bevis for, at opkaldene kom fra den enhed, siger Gabriel Gonzalez, chef for flådebasen i Mar del Plata, der er ubådens destination.

Det var syv korte satellitopkald, der lørdag spredte håb om at komme nærmere ubådens lokation. Men endnu har det altså ikke ført til noget.

- Vi analyserer det nu mere grundigt, så vi med sikkerhed kan konkludere, at det ikke var opkald, der kom fra ubåden, siger Gabriel Gonzalez.

En talsmand for den argentinske flåde siger, at det var satellitsignaler med lav frekvens, der varede i få sekunder, der lørdag blev opfanget.

Argentinske myndigheder har indledt en omfattende eftersøgning efter ubåden i samarbejde med flere andre lande.

Et stort område langs Argentinas sydlige atlanterhavskyst er blevet gennemsøgt både over og under overfladen.

Eftersøgningen har dog været udfordret af dårligt vejr i området, hvilket blandt andet har betydet, at det har været svært at lave eftersøgning til vands. Derfor har meget af eftersøgningen foregået fra luften.

Både Chile, Uruguay, Peru og Brasilien bidrager til eftersøgningen.

Det samme gør USA, der har sendt et specialbygget fly fra det amerikanske rumagentur, Nasa, samt et af flådens fly. Storbritannien har sendt skibet HMS Protector, der normalt anvendes til polarforskning.