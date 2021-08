Artiklen: Argentinas præsident tiltalt for at feste trods forsamlingsforbud

Kort efter at præsident forbød sociale forsamlinger, holdt han en stor fest for sin partner ifølge anklager.

Anklagere i Argentina har tiltalt præsident Alberto Fernández for at at have brudt landets coronaregler.

Det skriver flere lokale medier torsdag.

Regelbruddet skulle være sket sidste år, da Fernández sammen med sin partner var værter for en fødselsdagsfest sammen med en række venner trods et forbud mod at forsamle sig.

Det skriver aviserne Clarín og La Nación, der begge citerer anklagerne i sagen.

De seneste uger har sagen mod Alberto Fernández stjålet overskrifterne i Argentina.

Ikke mindst fordi præsidenten under pandemien har været med til at indføre hårdere restriktioner i landet end mange andre steder Sydamerika i et forsøg på at holde styr på coronavirusset.

I juli sidste år besluttede Alberto Fernández at forbyde alle former for sociale forsamlinger. Men ifølge anklagerne forhindrede det ham ikke i at holde en fødselsdagsfest for sin partner, Fabiola Yanez, senere samme måned.

Præsidenten deltog tidligere torsdag i en høring i sagen ved en domstol i hovedstaden Buenos Aires.

Her foreslog han ifølge La Nación at betale en bøde svarende til to måneder af sin løn, til gengæld for at sagen mod ham blev droppet.

Alberto Fernández gjorde det også klart, at han ikke vil tøve med at appellere sagen til en højere retsinstans, hvis hans "tilbud" bliver afvist.

Under torsdagens retsmøde forsvarede præsidenten sine handlinger med, at han ikke havde haft til hensigt at bryde reglerne ved at holde festen.

Han sagde også, at alle gæsterne havde været meget påpasselige med at følge gældende coronaanbefalinger for at undgå smittespredning.

Det på trods af at billeder fra festen viser præsidenten og mindst ti andre gæster hygge sig uden mundbind og uden synderlig afstand imellem sig.

Argentinas oppositionspolitikere har forsøgt at stable en rigsretssag mod præsidenten på benene på grund af sagen og hans coronahåndtering generelt.

Men sandsynligheden for at det lykkes, ser lille ud. Det skyldes, at de fleste politikere i parlamentet er på præsidenten og regeringspartiets side.