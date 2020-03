Argentina tilbageholder tusindvis for brud på karantæneregler

Argentinske sikkerhedsstyrker har tilbageholdt over 6000 personer for at bryde landets karantæneregler i forbindelse med coronavirusudbruddet.

Siden de restriktive tiltag blev indført, er 6191 blevet sigtet for ikke at have overholdt dem. Det oplyser præsidentkontoret i en udtalelse.

Politiet har desuden beslaglagt 938 køretøjer og sendt over 200.000 personer hjem til deres bopæl. De er sendt hjem, fordi de ikke havde en anerkendelsesværdig grund til at bevæge sig ud i offentligheden.

589 personer er hidtil blevet bekræftet smittet med coronavirus i Argentina. 12 smittede personer har mistet livet.

Den argentinske regering forsøger at begrænse smittespredningen i landet med en national nedlukning frem til 31. marts.

Det er i den periode kun tilladt at forlade sit hjem for at købe fødevarer eller for at tage på apotek. Kun personer, der udfører et job, der er yderst nødvendigt for samfundet, må tage på arbejde.

Det drejer sig blandt andet om læger, sygeplejersker, politibetjente og ansatte i supermarkeder og apoteker.

Sydamerika er foreløbigt ikke blevet ramt lige så hårdt af coronavirusudbruddet som eksempelvis Europa og USA.

Det hårdest ramte sydamerikanske land er Brasilien. Her er knap 3000 personer blevet bekræftet smittet, og 77 smittede er omkommet.

Til sammenligning er over 8000 coronasmittede personer omkommet alene i Italien. I Spanien er over 4300 personer bekræftet omkommet.