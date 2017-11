Argentina opgiver håb om at finde ubådsmandskab i live

Argentina har opgivet at finde den ubåd, der har været forsvundet i 15 dage, med besætningen i live. Det skriver Reuters.

- Mere end det dobbelte antal dage, hvor det ville have været muligt at redde mandskabet, er gået, siger talsmand for den argentinske flåde Enrique Balbi ifølge Reuters.

Ubåden, ARA San Juan, havde 44 besætningsmedlemmer om bord, da den forsvandt den 15. november.

Sidste torsdag oplyste den argentinske flåde, at man havde observeret en lyd, der kunne være en eksplosion i området, hvor ubåden forsvandt.

Lyden blev opfanget få timer efter den sidste kommunikation fra ubåden, som forsvandt onsdag den 15. november.

Lyden blev opfanget fra ubåden sidst kendte position af et internationalt organ, som overvåger overholdelse af aftaler om atomvåbenprøvesprængninger med et netværk af lytteposter.

- Lytteposterne, der er designet til at spore hemmelige atomprøvesprængninger, sporede en lyd "som er konsistent med en ikke-nuklear eksplosion".

- Men der er ingen sikkerhed for dette, sagde den hydroakustiske ingeniør Mario Zampolli fra det internationale organ, Ctbto, som har hovedsæde i Wien.

Ubåden meldte om mekaniske problemer og blev omdirigeret til en flådebase, før den forsvandt. Den udsendte ingen nødsignaler.

Den tyskbyggede dieselelektriske ubåd er fra 1985 var sidst på værft i 2014.

De fleste ubåde kan sende lokaliserings-bøjer til overfladen, som kan sende nødsignaler via satellit. Men der er ingen tegn på, at dette skete.

Flere andre lande bistår Argentina i eftersøgningen af ubåden. Eftersøgningen fortsætter, men altså ikke længere under forudsætning af, at man forsøger at finde den med besætningen i live.