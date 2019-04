Jacinda Ardern, premierminister i New Zealand, vil have regeringer og firmaerne bag de store sociale medier til at samarbejde for at undgå, at et sted som Facebook bliver en platform for terrorister.

Ardern blæser til kamp mod onlineterror

New Zealands regeringschef går i spidsen for at standse terroristers livetransmission af blodbad, som det skete i Christchurch. Topmøde med Macron i Paris.

Den 15. marts var byen Christchurch i New Zealand skueplads for et terrorangreb, da en mand myrdede 50 mennesker i to moskéer med skud.

New Zealand på den anden side af Jorden har taget initiativ til, at de sociale medier ikke misbruges til at fremme terroristers dagsorden.

