Arbejdet genoptages i nøgleindustrier i Wuhan i Kina

Virksomheder, der står for produktion af daglige fornødenheder har fået besked på, at de kan genoptage produktionen.

Arbejdet genoptages i nøgleindustrier i den centrale kinesiske storby Wuhan, som er epicentrum for coronavirusudbruddet. Det oplyser provinsmyndighederne i Hubei.

Det samme gælder virksomheder, der producerer til "globale industrikæder", som dog skal afvente individuelle godkendelser.

Andre virksomheder ventes at genoptage produktionen efter den 20. marts.

De samme regler gælder andre steder i landet, der er blevet defineret som højrisikoområder uden for Wuhan. Her vil virksomheder, der bidrager til den store fælles indsats mod en epidemi, eller som producerer almindelige basale fornødenheder, kunne genoptage arbejdet.

I områder, hvor risikoen for coronavirus er defineret som medium eller lav, er situationen ved at blive normaliseret for langt flere forskellige virksomheder.

Passagerfly, toge, biler og bybusser i områder med medium eller lav risiko kan "gradvist" genoptage deres operationer, oplyser myndighederne uden at angive nogen præcis tidsramme. Lempelserne på transportområdet gælder også Hubei-provinsen uden for Wuhan.

Myndighederne siger, at de vil opretholde strenge kontrolforanstaltninger over for trafikken til og fra Wuhan og Hubei.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, besøgte tirsdag millionbyen for første gang, siden virusepidemien brød ud.

Besøget opfattes som et signal om, at der er sket et vendepunkt i kinesernes indsats mod virusset, som tirsdag havde inficeret 80.778 mennesker i Kina. Antallet af døde var tirsdag opgjort til 3158 i Kina.

Wuhan er kendt som en af Kinas store bilbyer. Næsten ti procent af landets bilproduktion er koncentreret dér.

Økonomen Francoise Huang i selskabet Euler Hermes forudsiger i et brev til klienter, at økonomien i regionen for øjeblikket er reduceret til 25 procent af det normale. Der ventes en normalisering sidst i april.