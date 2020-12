Arbejdet er i gang igen med omstridt gasledning

Det oplyser en talsmand for selskabet fredag ifølge nyhedsbureauerne dpa og AFP.

Byggeriet af den omstridte naturgasledning Nord Stream 2 er blevet genoptaget efter at have ligget stille i næsten et år.

Dele af rørledningen går gennem dansk farvand. Omkring 90 procent af den er færdig. Men byggeriet gik i stå sidste år, efter at USA indførte sanktioner mod projektet.

Det betød, at to schweiziske fartøjer, der arbejdede på at lægge rør ved Bornholm, stoppede arbejdet som følge af det amerikanske pres.

Men nu er arbejdet i gang igen i tysk farvand, hvor der efter planen skal lægges 2,6 kilometer rør inden nytår.

Den amerikanske regering under præsident Donald Trump mener, at Nord Stream 2 vil øge især Tysklands afhængighed af Rusland og dermed true EU's sikkerhed.

Den tyske regering mener derimod, at Nord Stream 2 vil give Tyskland en direkte og sikker energiforsyning.

Men Trump har truet med, at selskaber, der deltager i projektet, kan få indefrosset deres værdier i USA og blive nægtet indrejse i landet.

Ud over USA er også Polen, Ukraine og de baltiske lande modstandere af Nord Stream 2, fordi de som Trump frygter, at Europa gør sig for afhængig af Rusland.

Energistyrelsen i Danmark gav i oktober den endelige godkendelse til, at byggeriet færdiggøres, og at rørledningen tages i drift.

Når Nord Stream 2 er færdig, kan den transportere dobbelt så meget gas fra Rusland til Tyskland, som det er tilfældet i dag.

Ledningen skal ikke kun føres over dansk havbund, men gennem hele Østersøen fra Rusland til Tyskland. Derfor skal projektet godkendes i flere lande - Rusland, Finland, Sverige, Danmark og Tyskland.

Efter at den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj tidligere i år blev indlagt med forgiftning på et hospital i Tyskland, var der forlydender om, at Tyskland muligvis ville trække sig fra projektet.

I det tyske parlament har der lydt krav om, at Tyskland skulle reagere på, hvad flere tyske politikere opfattede som russisk statsterror, og droppe projektet.