Arbejdere hos Amazon i USA kræver fagforening - nu stemmes der

Det sker, selv om Amazon har et mangeårigt ry for at bekæmpe fagforeninger og har været i stand til at holde faglige organisationer ude.

Arbejdere på et af Amazons store lagre i den amerikanske stat Alabama har mandag taget hul på en urafstemning om at etablere en fagforening på arbejdspladsen.

Urafstemningen ses som en vigtig test for den amerikanske fagbevægelse og dens forhold til USA's store og enormt velhavende techselskaber.

Der er sendt stemmesedler med posten til 5800 arbejderne på fordelingslagret i Bessemer i det sydlige USA. Et føderalt organ, NLRB, som kontrollerer arbejderes ret til organisering, har beordret, at urafstemningen skal fortsætte til 29. marts.

Hvis det lykkes at oprette en faglig klub, der vil få forhandlingsret, så vil det være første gang i USA, at det lykkedes på nogen af Amazons megaanlæg. De ansatte betjener selskabets e-handel.

Amazons stifter, Jeff Bezos, er i dag verdens rigeste mand.

Men Amazon ledelse i Bessemer har forsøgt at forhindre afstemningen blandt arbejderne. Den siger, at den ikke har opbakning fra et flertal af de ansatte. Og de mener, at arbejderne i øvrigt har lønninger over gennemsnittet.

Det påpeges, at startlønnen er på lidt over 15 dollar (knap 93 kroner) i timen. Det er i en stat, hvor mindstelønnen er det halve af det.

NLRB tillader som oftest, at der kan holdes en urafstemning, når mindst 30 procent af de ansatte skriver under på fagforeningsbeviser.

Bag afstemningen står lager- og butiksarbejdernes fagforening.