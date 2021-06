Arabisk parti skriver historie med israelsk regeringsdeltagelse

I 11. time, kort før en frist for at forsøge at danne regering udløb, indvilgede Raam officielt i at tilslutte sig en koalitionsregering med oppositionsleder Yair Lapid fra midterpartiet Yesh Atid og højrefløjspolitikeren Naftali Bennett.

Det skete, også selv om Raam ikke får nogen ministerposter.

Det var noget af en overraskelse, eftersom det var ventet, at partiet ville holde sig ude af koalitionen, men dog støtte den ved en tillidsafstemning i parlamentet.

Det skriver The New York Times.

Nogle arabiske lovgivere spillede en lignende rolle i 1990'erne ved at støtte Yitzhak Rabins regering udefra.

I årtier har arabiske partier ikke været direkte involveret i israelske regeringer.

De har for det meste styret udenom og er skeptiske over for at tilslutte sig en regering, som fører kontrol med besættelsen af de palæstinensiske områder og Israels militærs handlinger.

Men efter årtier med politisk marginalisering har mange palæstinensiske borgere, som udgør en femtedel af Israels befolkning, søgt mere integrering.

Hvis det israelske parlament, Knesset, godkender Lapid-Bennett-koalitionen, bliver Raam det første uafhængige arabiske parti i regering og det første arabiske parti af enhver slags i en højreorienteret regering.

Ifølge The New York Times har Raam været villig til at samarbejde med partier både for og imod premierminister Benjamin Netanyahu siden det seneste valg i marts.

Partiet har brugt sin indflydelse til at fremtvinge indrømmelser til den arabiske offentlighed.

Raam har nægtet at forpligte sig til en aftale, med mindre det får forsikringer om større ressourcer og flere rettigheder til Israels arabiske mindretal. Det gælder blandt andet reformer af boligloven, hvilket potentielle koalitionspartnere på den yderste højrefløj ikke vil acceptere.

Koalitionen har en uge til at få den nye regering godkendt i parlamentet.

Ifølge det nye regeringsprojekt vil premierministerposten blive delt mellem først Naftali Bennett fra det israelske højrefløjsparti Yamina og derefter Yair Lapid.