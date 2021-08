Apple vil undersøge iPhone-mapper for børneporno

Hvis it-systemet opfanger tilstrækkeligt med børneporno, vil Apple få et menneske til at gennemgå sagen og rapportere brugeren til myndighederne, såfremt der er grundlag for det, siger selskabet.

Med det nye system forsøger Apple at imødekomme myndighedernes ønske om hjælp til at inddæmme seksuelt misbrug af børn.

Apple vil ikke tjekke billeder, der kun er gemt på telefonen. Tjekket drejer sig altså udelukkende om billeder, der er ved at blive uploadet på iCloud.

- Da der er så mange mennesker, der bruger Apple-produkter, vil disse nye sikkerhedstiltag potentielt redde livet for børn, der bliver lokket på nettet, eller hvis billeder cirkulerer som børneporno, siger John Clark, der er topchef hos National Center for Missing and Exploited Children, der arbejder for at bekæmpe misbrug af børn.

Andre stiller sig dog mere kritiske for det nye system.

På Twitter har flere sikkerheds- og privatlivseksperter udtrykt bekymring for, at systemet potentielt kan udvides til også at scanne telefoner for andet uønsket indhold af ulovlig eller politisk karakter.

- Uanset om det viser sig at være rigtigt eller forkert, får det næppe betydning. Dette vil være skelsættende - myndigheder vil kræve det af alle, sagde Matthew Green, der forsker i sikkerhed hos Johns Hopkins University, da planerne om systemet først kom ud.

Andre store techselskaber som Facebook, Google og Microsoft har allerede systemer til at opspore børneporno.

