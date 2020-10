Apple skal betale milliardbøde for ulovlig teknologibrug

Den amerikanske teknologigigant Apple skal betale 502,8 millioner dollar - knap 3,2 milliarder kroner - for at have brugt softwarefirmaet VirnetX' teknologi uden tilladelse.

Afgørelsen er den seneste i patentsagen, der har stået på i over ti år.

Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg.

Nævningene i Texas nåede frem til deres afgørelse på cirka halvanden time og blev udelukkende bedt om at beslutte, hvor meget Apple skylder VirnetX i royalties for firmaets vpn, VPN on Demand, der giver brugerne adgang til virtuelle private netværk.

Striden mellem Apple og VirnetX, der er baseret i delstaten Nevada, har stået på i over et årti.

VirnetX siger, at firmaets opfindelser stammer fra teknologi, som det udviklede til den amerikanske efterretningstjeneste CIA. VirnetX argumenterer for, at både VNP on Demand og Apples FaceTime-funktioner bruger denne teknologi.

VirnetX havde inden fredagens afgørelse sagt til nævningetinget, at det havde ret til mere end 700 millioner dollar. Omvendt mente Apple, at virksomheden kun skyldte 113 millioner dollar.

- Vi takker nævningene for deres tid og sætter pris på deres overvejelser, men vi er skuffede over dommen og planlægger at anke, udtaler en talsmand for Apple i en erklæring ifølge Bloomberg.

- Denne sag har stået på i over et årti og omhandler patenter, der ikke er af afgørende betydning for vores produkter, og som patentkontoret har erklæret ugyldige.

- Sager som denne tjener kun ét formål: De kvæler innovationen og skader forbrugerne, siger Apple-talsmanden.

VirnetX har endnu ikke kommenteret afgørelsen.