Apple fjerner Fortnite-udvikler Epic Games fra sin App Store

Apples opsigelse af Epic Games' konto kommer, mens de to firmaer er midt i et juridisk slagsmål om brugerbetaling i det populære spil Fortnite.

Tech-giganten Apple har fjernet Epic Games, der er udvikleren af Fortnite, fra sin butik for apps - den såkaldte App Store.

- Vi er skuffede over, at vi har været nødt til at opsige Epic Games' konto i App Store, siger Apple til AFP.

Opsigelsen betyder ifølge BBC, at Epic Games ikke længere kan lave apps til iPhone eller iPad.

Allerede eksisterende apps fra Epic Games vil desuden ikke længere blive opdateret i App Store.

Kontroverset mellem firmaerne begyndte, da Apple for to uger siden fjernede Fortnite fra sin App Store, efter at Epic Games introducerede sit eget betalingssystem i spillet.

Betalingssystemet gav udvikleren en vej uden om at betale et gebyr for salg i spillet.

Normalt går op mod 30 procent af betalingen til Apple, når man sælger noget igennem en app i App Store.

Epic Games sagsøgte efterfølgende Apple for at få spillet tilbage på App Store, men en amerikansk ret afviste for nylig søgsmålet.

Dommerens argument var ifølge AFP, at Fortnite blev fjernet fra App Store, fordi Epic Games havde "skudt sig selv i foden".

Epic Games har endnu ikke kommenteret, at Apple har opsagt firmaets konto, skriver BBC.

Ifølge BBC har Epic Games tidligere beskyldt Apple for at drive et "totalt monopol" i forhold til de mere end en milliard brugere af Apples styresystem, der understøtter alle Apples enheder som iPhones, iPads og Macbooks.

Apple tillader for eksempel ikke brugere af sine produkter at downloade apps fra nogen andre steder end firmaets App Store.

Tech-giganten har omvendt sagt, at Epic Games har draget nytte af at være på App Store, og at det har hjulpet firmaet med at "vokse til en milliardforretning".