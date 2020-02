Apple får millionbøde for at gøre iPhones langsommere

Apple får bøden for med vilje at gøre ældre iPhone-modeller langsommere uden at oplyse forbrugerne om det.

Mange iPhone-brugere havde i lang tid mistænkt Apple for at gøre ældre telefoner langsommere for at få folk til at købe nye iPhones. I 2017 indrømmede Apple så, at telefoner blev gjort langsommere.

Selskabet sagde dog, at det var for at forlænge deres levetid.

Franske anklagere åbnede i januar 2018 en sag mod Apple.

- iPhone-ejere blev ikke informeret om, at det kunne gøre deres telefoner langsommere at installere opdateringerne 10.2.1 og 11.2, lyder det fra DGCCRF i en udtalelse, skriver AFP.

Sagen mod Apple blev åbnet på opfordring fra organisationen Stop Planlagt Forældelse, der kæmper mod netop den strategi, som Apple har brugt.

- Det her er en historisk sejr imod en praksis om at sende ting i skraldespanden - både for kunder og miljøet, siger stifterne af Stop Planlagt Forældelse, Laetitia Vasseur og Samuel Sauvage.

Apple har accepteret bøden fra DGCCRF.

- Vores mål har altid været at skabe sikre produkter, som vores kunder sætter pris på. En vigtig del af det er at lave iPhones, der holder længe, lyder det fra Apple, der med bøden undgår en offentlig retssag.

Bøden på 25 millioner euro svarer til godt 185 millioner kroner.