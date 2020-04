App til smittesporing hitter i Australien

Appen "CovidSafe" skal give brugerne oplysninger om, hvorvidt de har befundet sig i nærheden af en person, der har været smittet.

Australien har indtil videre haft succes med at holde coronavirusset nede. Der er registreret 83 dødsfald og 6700 smittetilfælde i landet med knap 25 millioner indbyggere.

Australien har lukket sine grænser samt indført udgangsforbud og forsamlingsforbud i flere delstater.

Sundhedsminister Greg Hunt siger mandag morgen lokal tid, at 1,13 millioner australiere har hentet appen til deres telefoner.

Adspurgt hvor mange australiere regeringen ønsker at få til at bruge appen, svarer Hunt, at "der ikke er noget magisk tal".

- Så mange som muligt er vores mål, siger han og tilføjer:

- Det handler om at hjælpe vores sygdomseksperter med at finde mennesker, der måske er blevet udsat for smitte. Vi er allerede langt over vores forventninger.

Staterne Queensland og Western Australia har oplyst, at de vil lette nogle restriktioner i denne uge, da begge har haft nye smittetilfælde under ti de seneste dage.

Western Australia tillader indendørs og udendørs sammenkomster på op til ti personer, mens Queensland har åbnet sine nationalparker.

De mest folkerige stater, Victoria og New South Wales, som har landets coronavirus-hotspots, opretholder strenge sociale og forretningsmæssige begrænsninger.

I New South Wales er der forsamlingsforbud for mere end to personer.