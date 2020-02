Antallet af virussmittede stiger fortsat i Sydkorea

Af de nye sager er 115 knyttet til en kirke i den sydøstlige by Daegu, efter at en 61-årige kvinde - kendt som "Patient 31" - deltog i gudstjenester, mens hun var bar virusset.

Det seneste døgn har en person desuden mistet livet, hvilket bringer det samlede dødstal for landet op på syv personer.

Ifølge KCDC er det syvende dødsfald en 62-årig mand fra et hospital i Cheongdo, som er en region nær Daegu.

Myndighederne i Sydkorea undersøger fortsat årsagen til udbruddet, idet "Patient 31" ikke for nylig har været udenlands.

Sydkorea har de seneste dage oplevet en drastisk stigning i antallet af smittede.

Her er i alt 763 personer registreret som smittede, og Sydkorea er dermed det land, der er hårdest ramt uden for Kina.

Søndag indgav myndighederne i Sydkorea den højeste alarm på grund af det smitsomme virus og lovede ekstra ressourcer til regionen. Offentlig transport er desuden blevet begrænset.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vurderede lørdag, at risikoen for spredning i Kina er "meget høj", og at risikoen for regional og global spredning er "høj".

Italien er det land i Europa, hvor flest personer er smittet med coronavirus. Her er over 150 personer smittet, mens tre har mistet livet.

Coronavirusset menes at være opstået på et marked i Wuhan, der ligger i Hubei-provinsen, hvor der blandt andet er blevet solgt vilde dyr.

Symptomerne på smitte er feber, tør hoste, i nogle tilfælde besværet vejrtrækning og tegn på lungebetændelse.

Coronavirus er 79 procent genetisk identisk med luftvejsinfektionen sars.