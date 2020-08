Antallet af smittetilfælde runder 20 millioner globalt

Af de over 20 millioner, som er blevet testet positive for coronavirus, er lidt over 12,2 millioner erklæret raske igen, mens virussygdommen har kostet næsten 734.000 mennesker livet.

For fire dage siden passerede antallet af smittetilfælde 19 millioner.

I faktiske tal ser det værst ud i USA og Brasilien. Over fire ud af ti smittetilfælde har været i de to lande.

USA er oppe på næsten 5,1 millioner smittetilfælde, mens Brasiliens total nærmer sig 3,1 million.

USA har også flest dødsfald med 163.370 efterfulgt af Brasilien med 101.752.

Sat i forhold til befolkningstal er syv lande dog hårdere ramt. Heriblandt fem europæiske - Belgien, Storbritannien, Spanien, Italien og Sverige. Det viser en opgørelse på Statista.com.

I Belgien er der registreret over 864 dødsfald per én million indbyggere efterfulgt af Storbritannien med lidt over 700. USA og Brasilien nærmer sig begge 500 dødsfald per million.

Peru og Chile har også en højere dødsrate end Syd- og Nordamerikas to mest befolkningsrige nationer.