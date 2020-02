Antallet af nye virusdødsfald i Kina falder til 35

I forhold til det foregående døgn er antallet af dødsfald lavere, mens der er flere nye smittetilfælde. Fredag var der således 47 nye dødsfald og 427 nye tilfælde af smittede personer.

Totalt har virusudbruddet kostet 2870 mennesker livet i Kina. Hovedparten i Hubei-provinsen med 2761 dødsfald.

Coronavirusset, som har spredt sig til over 50 andre lande, udgør størst risiko for ældre og svagelige personer. Det viser en nylig undersøgelse baseret på over 72.000 sygdomstilfælde i Kina ifølge mediet The Hill.

Analysen fra Kinas Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) viser, at cirka 80 procent af smittetilfældene er milde. Den viser også, at risikoen for at dø stiger i takt med de smittedes alder.

Folk over 80 år har en risiko på 14,9 procent for at dø efter at være blevet smittet.

Sandsynligheden for, at smittede personer i 70'erne dør er ifølge undersøgelsen på otte procent, mens patienter i 50'erne har tre gange større risiko for at dø end personer i 40'erne.