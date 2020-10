Antallet af forhåndsstemmer i USA passerer 90 millioner

Ifølge avisen Texas Tribune har 9,7 millioner allerede stemt - enten ved personligt fremmøde på valgsteder eller via brev.

Det svarer til 57,3 procent af delstatens 16,9 millioner registrerede vælgere. På grund af coronapandemien har det ifølge avisen været muligt at stemme tre uger før valget den 3. november. i 2016 var det to uger.

I fire andre delstater er andelen af tidligt afgivne over 90 procent af det samlede antal stemmer i 2016.

Det er Montana med 95,8 procent, Washington (93,8 procent), Georgia (93,2 procent) og North Carolina (91,1 procent).

I 2016 blev der ifølge US Elections Project afgivet omkring 58 millioner stemmer inden valget. Tallet inkluderer brevstemmer, der blev afleveret på valgdagen for fire år siden samt brevstemmer, der var poststemplet på selve valgdagen.

De mange forhåndsstemmer i år afspejler på den ene side den intense interesse, der er i opgøret mellem republikaneren Donald Trump og demokraten Joe Biden om præsidentposten.

Men også at vælgerne ønsker at mindske risikoen for at blive ramt af covid-19 på et tidspunkt, hvor smitten er voksende.

Ved at stemme på forhånd undgår man at stå i lange køer på valgdagen og at bevæge sig rundt i fyldte valglokaler.

US Elections Project har tidligere forudsagt, at i alt 150 millioner vil ende med at stemme - enten på forhånd eller på valgdagen. Det svarer til en valgdeltagelse på 65 procent. Det er den højeste andel i USA siden 1908.