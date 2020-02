Antallet af døde i virusplagede Kina overstiger 2000

Dermed har i alt 1921 personer mistet livet i provinsen, siden coronavirusset brød ud i december. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig bekræfter myndighederne i provinsen 1693 nye tilfælde af smittede.

Antallet af nye smittetilfælde i Hubei-provinsen er en smule lavere sammenlignet med det foregående døgn, hvor der blev registreret 1807 nye smittede i provinsen.

Antallet af nye smittede er det laveste i provinsen siden 11. februar.

I alt 61.682 personer er nu smittet med virusset i Hubei-provinsen.

Udbruddet af coronavirusset menes at være startet i Hubei-provinsens hovedstad, millionbyen Wuhan.

Herfra har smitten spredt sig til mange områder af Kina og over 20 andre lande.

Men de seneste dage har antallet af nye smittetilfælde i Hubei-provinsen været aftagende.

Kinas nationale sundhedsmyndigheder har sagt, at det er et tegn på, at udbruddet er ved at komme under kontrol.

Verdenssundhedsorganisation, WHO, har dog understreget, at tendensen "skal fortolkes meget forsigtigt".

Tirsdag lød vurderingen fra Statens Serum Institut, at meget tyder på, at coronavirusset allerede har toppet og nu er på retur.

Den opløftende udmelding baseres på det hidtil største studie af personer, der er smittet med virusset.

Rapporten bekræfter i stort omfang hidtil kendte resultater, blandt andet at 80 procent af smittede kun oplever milde symptomer.

Selv om virusset kan være på retur, er det dog stadig vigtigt, at der bliver taget alle forholdsregler, understregede instituttet tirsdag.