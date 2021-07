Antallet af coronatilfælde i USA er fordoblet på tre uger

Vaccineskepsis, fejringer af 4. juli og spredning af Delta-variant har fået coronasmitten til at stige i USA.

Efter flere måneder med faldende smittetal er antallet af nye coronatilfælde igen begyndt at stige i USA.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

De seneste tre uger er smittetallene i landet fordoblet. Det skyldes blandt andet en kombination af fejringer i forbindelse med USA's uafhængighedsdag 4. juli, forsinkelser i landets vaccineprogram og en øget spredning af den smitsomme Delta-variant.

Mandag kravlede det gennemsnitlige antal smittede om dagen op på 23.600 fra 11.300 den 23. juni. Det viser data fra Johns Hopkins University ifølge AP.

Alle USA's 50 delstater på nær Maine og South Dakota melder desuden om en øget smittespredning de seneste uger.

- Det er absolut ikke noget tilfælde, at antallet af smittetilfælde er begyndt at stige præcis på det tidspunkt, vi forventede, nemlig efter weekenden den 4. juli, siger Bill Powderly, der er direktør på afdelingen for smitsomme sygdomme ved Washington University, til AP.

Ifølge USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) har de fem delstater, der de seneste uger har registreret den højeste smittestigning per indbygger, alle det tilfælles, at de har en væsentligt lavere vaccinationsrate end det nationale gennemsnit.

Det drejer sig om Missouri, Arkansas, Nevada, Louisiana og Utah. Delstaterne er blot nogle blandt flere, hvor myndighederne er blevet mødt med dyb vaccineskepsis.

I Louisiana, der har den laveste vaccinationsrate blandt de fem stater, har 39,2 procent af befolkningen modtaget mindst et stik mod coronavirus. På landsplan er samme tal 55,6 procent ifølge CDC.

Trods den seneste tids smittestigning er USA dog langt fra at være, hvor landet var i januar, da myndighederne nogle dage registrerede over 250.000 smittede og flere tusinde dødsfald.

I gennemsnit registrerer USA for tiden under 260 døde med covid-19 om dagen ifølge AP.