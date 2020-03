Antallet af coronasmittede falder i Sydkorea

For første gang i to uger har Sydkorea tirsdag meldt om færre end 150 nye tilfælde af coronasmitte.

Dermed er i alt 54 døde af Covid-19, som sygdommen hedder. I alt 7513 er smittet i Sydkorea.

- Antallet af nye Covid-19 tilfælde har været faldende, så vi kan antage, at kurven er ved at knække, siger Yoon Tae-ho, der er talsmand for den sydkoreanske regerings center for smittehåndtering.

Udbruddet breder sig imidlertid stadig, tilføjer han og advarer mod at slække på bestræbelserne for at inddæmme smitten.

Også andre asiatiske lande udtrykker håb om, at udbruddet er ved at aftage.

Kina, hvor coronavirusset oprindeligt brød ud, kunne tirsdag melde om det laveste antal nye tilfælde, siden man begyndte at registrere tallet i januar.

Der blev kun registreret 19 nye tilfælde og 17 dødsfald mandag.

Tallene viser, at udviklingen tilsyneladende er begyndt at vende i Kina.

Det markeredes også ved, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, tirsdag var på besøg i den kinesiske millionby Wuhan. Det er i Wuhan, at det omfattende udbrud af virusset har sit epicentrum.

Det var præsidentens første besøg i byen siden udbruddets begyndelse.

Derimod er antallet af smittetilfælde opadgående i det meste af Europa.