Antallet af corona-døde i Spanien når op på 8189

Det er det hidtil højeste dødstal inden for 24 timer.

Dødstallet i Spanien efter coronavirus er inden for det seneste døgn steget med 849 til i alt 8189 døde, oplyser myndighederne tirsdag.

94.417 personer er siden coronakrisens start registreret smittet med coronavirus.

Det tal var dagen forinden 85.195 smittede.

Spanien er det land i Europa, der næst efter Italien er hårdest ramt af den meget smittefarlige sygdom. Dødstallet per døgn ligger nu cirka sige så højt som i Italien.

I Rom kunne regeringen mandag aften melde, at 821 personer var døde inden for det seneste døgn. Det bragte det samlede antal døde i Italien af Covid-19 op på 11.591 personer.

Spaniens udenrigsminister, Arancha Gonzalez, foreslår tirsdag, at EU øger sit budget for at kunne modgå den økonomiske krise, der er fulgt med pandemien.

- Måske skulle vi forbedre den europæiske pengegennemstrømning, måske bør det europæiske budget være større, siger hun til en fransk radiostation, Europe1.

Hun bemærker, at Den Europæiske Centralbank og EU-Kommissionen har bebudet initiativer. Men der er behov for større solidaritet mellem landene i EU, mener hun.

Hun får støtte fra Portugals finansminister, Mario Centeno, der i et brev til sine europæiske kolleger efterlyser nye værktøjer til at bekæmpe krisen.

Ni lande i EU, heriblandt Italien, Spanien og Frankrig, har foreslået, at Den Europæiske Centralbank udsteder obligationer på vegne af eurolandene. Tyskland og Holland afviser den idé.

Over 770.000 mennesker verden over er frem til og med tirsdag blevet testet med smitte, og over 37.300 er døde af Covid-19 ifølge nyhedsbureauet Reuters opgørelse.