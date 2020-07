Antallet af børnevacciner er faldet under coronakrisen

Der er sket et fald i immuniteten mod difteri, stivkrampe og kighoste de seneste fire måneder for første gang i knap tre årtier.

Det hænger sammen med et kraftigt fald af antallet af vacciner, der er blevet givet til børn under coronaviruspandemien.

Det oplyser FN ifølge det britiske medie BBC.

Faldet i antallet af børnevacciner knyttes til mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonale, rejserestriktioner, få hænder i sundhedsvæsenet og en modvilje til at forlade hjemmet.

Alene i maj blev 30 vaccinekampagner mod mæslinger enten aflyst eller sat i fare, skriver BBC.

Ifølge generaldirektør for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, er vacciner et vigtigt redskab for global sundhed.