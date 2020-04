Antal coronasmittede på hangarskab stiger med over 100

Af en udtalelse på søværnets hjemmeside fremgår det, at 92 procent af hangarskibets besætning er blevet testet for virusset. 550 er positive og 3673 er negative.

Næsten 3700 søfolk er gået i land, som følge af smittespredningen om bord.

Virusudbruddet på det atomdrevne flådefartøj har haft konsekvenser på øverste niveau. Tirsdag trak USA's fungerende marineminister Thomas Modly sig fra posten, efter at kritikken for hans fyring og latterliggørelse af hangarskibets øverstkommanderende voksede.

Kaptajn Brett Crozier blev fjernet som øverstkommanderende, efter at han i et brev havde bedt om mere hjælp til at bremse virusudbruddet om bord på hangarskibet og krævet, at de mange tusinde søfolk under hans kommando fik lov til at forlade skibet for at forhindre smittespredning.

Brevet blev lækket til medier, hvorefter Crozier blev afskediget med den begrundelse, at flåden havde mistet tilliden til ham.

Efterfølgende sagde den nu fratrådte marineminister Modly i en tale til besætningsmedlemmerne om bord på "Theodore Roosevelt", at Crozier enten var for "naiv eller for dum" til at have ansvaret for dem.

Også den franske flåde har meldt om coronasmittede besætningsmedlemmer. På hangarskibet "Charles de Gaulle" er 50 personer smittet. Det oplyste forsvarsministeriet i Frankrig lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den franske flådes mest slagkraftige fartøj er på vej til havnen i Toulon i det sydlige Frankrig, hvortil det ventes at ankomme søndag. Herefter vil de smittede personer om bord kunne indlede en karantæne på land.